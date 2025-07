Justina Bustos anunció que está esperando su primer hijo con Máximo Pardo

Justina Bustos sorprendió a sus seguidores el pasado fin de semana con una publicación en la que mostró una foto de su incipiente pancita, confirmando así las especulaciones sobre su embarazo.

Según confirmaron fuentes de Noticias Argentinas, la actriz de 36 años no ha dudado en compartir la feliz noticia con los que la rodean y, al ser consultada, la confirmó, siempre manteniendo un perfil bajo.

Originaria de Unquillo, Córdoba, Justina se encuentra en pareja con el empresario gastronómico Máximo Pardo y esperan juntos su primer hijo.

“Ahora estoy embarazada”, reveló durante una entrevista con el diario La Nación, y además mencionó que tiene la certeza de que será una niña. Justina, mientras disfruta de su embarazo, también se encuentra trabajando en su cápsula de ropa para la temporada de verano, comentando con entusiasmo: “Siempre dije: 'si en algún momento me llego a embarazar, voy a hacer algo de ropa'”.

La actriz continuó reflexionando sobre su cambio de hábitos durante el verano, señalando: “Este verano me sentí distinta. Como que las cosas que me atraían antes no me estaban atrayendo. Me encanta la cerveza y este verano me tomaba en vez de tres vasos (...) me tomaba uno. Es como que algo químicamente fue bajándose”.

Justina Bustos ha participado en exitosas producciones como “Las Estrellas” y “ATAV”. Además, es conocida por haber creado su propio documental tras una experiencia traumática que vivió durante la pandemia de COVID-19. Durante ese tiempo, se encontraba en las Islas Mauricio grabando un documental para Netflix y contrajo el virus, lo que la llevó a ser internada sola y lejos de su país. Este episodio se convirtió en la base de su documental “Sola en el paraíso”, donde declaró: “Después de lo que pasó en la isla, yo no proyecto más nada”.