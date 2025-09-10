En vivo

Espectáculos

Juanita Tinelli confirmó su relación con Bautista Cuina: el tierno posteo

La modelo superó a su ex pareja y entabló una nueva relación con un estudiante de Administración de empresas.

10/09/2025 | 10:22Redacción Cadena 3

FOTO: Juanita Tinelli confirmó su relación con Bautista Cuina: el tierno posteo

Juanita Tinelli volvió a apostar por el amor tras su abrupta separación del polista Camilo “Jeta” Castagnola, tras rumores de una infidelidad de parte de él. La modelo confirmó que está en pareja a través de un tierno posteo en sus redes sociales.

Juanita sorprendió a todos al publicar una foto en sus redes sociales junto a un hombre en su detrás, demostrando la complicidad entre ellos. Su nuevo novio se llama Bautista Cuina y es estudiante de Administración de Empresas en una universidad privada.

En otra fotografía aún más romántica que fue compartida por su novio, la pareja se mostró muy enamorada, compartiendo un abrazo entre ellos.

Según trascendió, la modelo y Cuina iniciaron un romance hace ya dos meses y desde entonces, son inseparables.

Lectura rápida

¿Quién confirmó su nueva relación?
La modelo Juanita Tinelli confirmó su relación con Bautista Cuina.

¿Cuál fue la manera de confirmar la relación?
Confirmó su relación a través de un tierno posteo en redes sociales.

¿Con quién tuvo una separación reciente?
Tuvo una separación reciente con el polista Camilo “Jeta” Castagnola.

¿Cuánto tiempo llevan juntos?
La pareja lleva junta aproximadamente dos meses.

¿Qué estudia Bautista Cuina?
Bautista Cuina es estudiante de Administración de Empresas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

