Juanita sorprendió a Chichilo Viale en vivo: "¿Somos parientes?"

Durante una de las emisiones de su programa, Juana Viale protagonizó un momento curioso junto al humorista Chichilo Viale, a quien recibió como invitado en su clásica mesa. La charla tomó un giro inesperado cuando la conductora le preguntó sin rodeos si tenían algún tipo de parentesco.

“Nosotros los Viale somos de la Liguria también”, comentó el humorista al referirse a sus orígenes familiares, dando pie a la intriga de Juana.

“¿Pero nosotros somos parientes? ¿Viale es tu apellido real?”, le consultó la nieta de Mirtha Legrand, visiblemente intrigada.

“Real, y el tuyo también”, confirmó Chichilo, entre risas. “Pero todo el mundo me pregunta a mí, che, la vi a tu sobrina”, agregó en tono cómico, dando a entender que la coincidencia de apellidos suele generar confusión entre quienes lo conocen.

Juana, lejos de cerrar el tema, continuó con la investigación familiar. “Pero entonces tenemos que tener algo”.

“¿De dónde son ustedes? ¿Sabés, tenés idea?”, preguntó Chichilo, intentando rastrear un posible lazo en común. “Árbol genealógico pregunto”, agregó con humor.

“Faltaría mi padre, porque mi padre te sabe todo”, respondió Juana, refiriéndose a Ignacio Viale, quien podría tener más datos sobre los orígenes del apellido familiar.

Para cerrar el intercambio, Chichilo Viale lanzó una declaración cargada de orgullo. “Los Viale sé que venimos de la Liguria italiana, todos los Viale. Inclusive, en Córdoba hay dos ramas Viale, y después, hemos sido gente muy poderosa y lo somos, tenemos la máquina Viale, la ruta Viale, son todas nuestras, todas las cosas Viale son nuestras”, aseguró.