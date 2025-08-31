Juana Repetto le pasa factura a su ex tras anunciar su embarazo: “Sigo haciendo todo sola”
La actriz anunció que espera un hijo de Sebastián Graviotto tras un encuentro casual, pero dejó en claro que no habrá reconciliación.
31/08/2025 | 18:44Redacción Cadena 3
FOTO: Sebastián Graviotto y Juana Repetto esperan un bebé/Fotografía: Redes
Juana Repetto volvió a ser noticia este viernes tras anunciar en sus redes sociales que está esperando un nuevo hijo. La noticia tomó por sorpresa tanto a sus seguidores como a su entorno más cercano, sobre todo porque el padre es su exmarido, Sebastián Graviotto.
Dado su historial de maternidad mediante inseminación artificial, muchos asumieron que esta vez había seguido el mismo camino. Sin embargo, la actriz se encargó de aclarar que el embarazo fue producto de una relación ocasional con Graviotto, y no forma parte de un intento de reconstruir la pareja.
“Fue un niño que vino porque evidentemente tenía muchísimas ganas de llegar a este planeta, a este plano, así, muy, muy, muy extremadamente, sorpresivamente y estadísticamente poco probable”, explicó Repetto en un audio enviado al periodista Pepe Ochoa. “Será recibido con muchísimo amor. Estamos asimilando la noticia acá en casa”, agregó.
La actriz también fue clara al remarcar que este nuevo capítulo no modifica la dinámica familiar que mantiene actualmente. En tono irónico, deslizó una crítica hacia su ex. “No va a cambiar nuestra situación familiar de ninguna manera. Va a seguir todo como hasta el momento. Por suerte, hago los quehaceres yo sola. Así que muy contenta de la decisión de seguir de esta manera”, expresó.
Lectura rápida
¿Qué anunció Juana Repetto? Anunció que espera un hijo de Sebastián Graviotto.
¿Quién es el padre del bebé? El padre es Sebastián Graviotto, su exmarido.
¿Cómo fue concebido el bebé? El embarazo fue producto de una relación ocasional con Graviotto.
¿Qué dijo sobre su situación familiar? Señaló que no habrá cambios en su dinámica familiar actual.
¿Cuál fue su opinión sobre esta situación? Indicó que continúa haciendo todo sola en el hogar.
[Fuente: Noticias Argentinas]