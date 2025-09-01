En vivo

Juana Repetto confiesa problemas de salud durante su tercer embarazo

La actriz contó que el cuerpo le pidió que frenara.

01/09/2025

FOTO: Juana Repetto espera a su tercer hijo varón

Juana Repetto sorprendió al contar que está esperando a su tercer hijo con Sebastián Graviotto, padre de su hijo más chico y expareja, ya que se separaron hace seis meses y no tienen pensado reconciliarse.

“Hoy amanecí mejor, pero estuve muy mal. Me levanté con mucha congestión, tipo estornudo, gripe. Después tuve febrícula, 37 y medio, pero que para mí es volar de fiebre porque yo quedo de cama mal”, aseguró la actriz.

“Mi temperatura normal es menos de 36 en general. Con 37 y medio yo estoy como deshecha”, agregó Juana.

“Estaban los chicos cada uno en un lugar de la cama. Se quedaron dormidos con la tele prendida. Un desastre. Es que bueno, mucha cosa, ¿viste? Largué la noticia y se me bajó todo junto. El cuerpo me dijo que frene un toque. El cuerpo me exigió frenar”, reflexionó la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto.

Juana Repetto ya es madre de dos varones. Toribio nació en 2016 por el método de inseminación artificial, mientras que Belisario nació en 2021, como fruto de su relación con Sebastián Graviotto.

Lectura rápida

¿Quién anunció su embarazo?
Juana Repetto anunció que está esperando a su tercer hijo.

¿Con quién espera a su hijo?
La actriz espera a su hijo con Sebastián Graviotto.

¿Qué problemas de salud sufrió?
Reportó congestión, fiebre de 37 y medio y malestar general.

¿Cómo se siente actualmente?
Indicó que amaneció mejor, pero mencionó haber estado muy mal.

¿Cuántos hijos tiene?
Juana Repetto es madre de dos varones: Toribio y Belisario.

[Fuente: Noticias Argentinas]

