Juana Repetto confiesa problemas de salud durante su tercer embarazo

Juana Repetto sorprendió al contar que está esperando a su tercer hijo con Sebastián Graviotto, padre de su hijo más chico y expareja, ya que se separaron hace seis meses y no tienen pensado reconciliarse.

“Hoy amanecí mejor, pero estuve muy mal. Me levanté con mucha congestión, tipo estornudo, gripe. Después tuve febrícula, 37 y medio, pero que para mí es volar de fiebre porque yo quedo de cama mal”, aseguró la actriz.

“Mi temperatura normal es menos de 36 en general. Con 37 y medio yo estoy como deshecha”, agregó Juana.

“Estaban los chicos cada uno en un lugar de la cama. Se quedaron dormidos con la tele prendida. Un desastre. Es que bueno, mucha cosa, ¿viste? Largué la noticia y se me bajó todo junto. El cuerpo me dijo que frene un toque. El cuerpo me exigió frenar”, reflexionó la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto.

Juana Repetto ya es madre de dos varones. Toribio nació en 2016 por el método de inseminación artificial, mientras que Belisario nació en 2021, como fruto de su relación con Sebastián Graviotto.