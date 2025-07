Juan Ingaramo reveló en una divertida charla sobre los celos en su relación

Juan Ingaramo coprotagoniza Pretty Woman junto a Florencia Peña, uno de los grandes éxitos de la Calle Corrientes y, en este marco, debió realizar escenas bastante subidas de tono, por lo que su pareja Violeta Urtizberea tenía una clara opinión y viceversa.

Es que el actor fue consultado por si las piezas de la obra que mostraban contenido sexual podrían determinar un conflicto en la pareja, el músico señaló entre risas: “No, las que he visto yo, de ella”.

El éxito se consolidó, desde su estreno en mayo, como uno de los musicales más taquilleros del escenario porteño y el cuartetero cordobés se acopló desde un primer momento: “Me llamó Ricky Pashkus, yo sólo cantaba hasta ese momento, y cuando me dijo de la propuesta no me pude negar”.

La historia estuvo basada en la recordada película protagonizada por Julia Roberts y Richard Gere, en 1990. Sin embargo, Ingaramo reveló: “El teatro musical tiene un estilo muy definido y acá la rompimos en pos de buscar un nuevo color. Ayudaba que ya venía en el medio, pero fue una gran apuesta”.

“Caí en la cuenta el día del estreno de prensa porque hasta ese momento tenía el instinto de confiar y someterme a experiencias nuevas porque eso enriquece como artista. Pero ese nivel de popularidad (...). Me di cuenta ese día”, añadió el artista.

Sobre su novia, concluyó: “Violeta es una referente y no sólo en la actuación. Es un minón súper inteligente y sensible. Confío mucho en su visión y lo primero que hice fue preguntarle a ella. Cuando llegaban propuestas, ella dudaba, pero acá me dijo que podía estar muy bien gracias a Flor, Ricky y el título”.