Juan Gil Navarro en Mirtha Legrand: “El INCAA necesita funcionar, no hay que cerrarlo”

En su visita a La Noche de Mirtha, Juan Gil Navarro se sumó al debate sobre el presente del cine argentino y aludió al impacto del desfinanciamiento del INCAA.

El actor expresó su preocupación por la falta de apoyo a la industria audiovisual y, especialmente, por el futuro de las producciones más pequeñas. “No quiero dejar de defender a las pequeñas producciones, que están hechas a pulmón y que merecen ser contadas”, expresó.

Además, agregó: “El INCAA necesita funcionar. Hubieron muchas situaciones reprobables, no en el gobierno anterior, sino en muchos otros también”, aseguró.

Por otra parte, el actor argumentó que el gobierno actual junto con la gente de la industria debería abrir un debate para evitar que el cine argentino pierda su desfinanciamiento y además, que no desaparezca el instituto. “Es un debate que merece darse, y merece gente idónea y con corazón que maneje los fondos de esa institución. No hay que cerrarlo, todo lo contrario”.

Durante el programa, también se vivió un momento cargado de emoción cuando el actor recordó a José Martínez Suárez, director de cine y hermano de Mirtha Legrand. “Era un gran señor. Me vas a hacer llorar, me emociono cada vez que hablan de él”, expresó la diva.