Jorge Rial critica a Benjamín Vicuña: "Su arrogancia lo llevó al barro"

Jorge Rial fue abordado acerca de la polémica disputa entre Benjamín Vicuña y La China Suárez, y no dudó en expresar su crítica hacia el actor chileno.

“Lo que más me preocupa es lo que les sucede a los chicos, que están al tanto de cada detalle. Es duro escuchar que le dicen a tu papá que es adicto, que se oculta en el baño para consumir drogas, o que no se le considera un buen padre porque no ofrece ni un vaso de agua, o que solo se retrata para las redes sociales, o que insultan a tu mamá, es inaceptable”, expresó el conductor en LAM.

“No sé si las acusaciones son ciertas, pero el chileno ha mostrado ser un soberbio, siempre desde una postura superior, y ahora lo vemos, implicado en un escándalo”, agregó.

“Esa actitud de ‘soy antichisme’ es contradictoria; cuando necesita comunicarse, lo hace sin problemas; si debe utilizar LAM para enviar un mensaje a La China, lo hará, eso es seguro”, continuó Rial.

En esta línea, Rial afirmó que tanto Vicuña como Suárez recurren a los medios para manejar su imagen, a pesar de desmentirlo. “Recientemente, creo que Nico Vázquez apareció en LAM de manera fortuita. Todos saben que eso no es casualidad. Es un recurso que se emplea a menudo. Yo tengo mis experiencias de hace 25 años, lo que indico es que ciertos artistas descreen de su uso, pero terminan recurriendo a ellos”, concluyó.