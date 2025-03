Inesperada visita de Santiago del Moro a Gran Hermano genera gran revuelo entre los concursantes

Gran Hermano se encuentra en una semana clave, donde el clima de competencia es intenso y se prepara para una nueva eliminación mediante voto negativo. En este contexto, los seguidores del programa se sorprendieron al notar que este viernes no se transmitió en vivo el habitual segmento 'La noche de los ex'. Sin embargo, la jornada no estuvo exenta de novedades, ya que el conductor Santiago del Moro hizo su inesperada aparición en la casa.

Del Moro, que se encarga de la conducción del reality en Telefe, no solo se limitó a dirigir la gala, sino que sorprendió a los concursantes al entrar en el hogar con un toque especial. Además de contribuir con su carisma habitual, llevó consigo mensajes personalizados de los familiares de cada uno de los participantes, lo que generó un clima muy emotivo dentro del programa.

La intervención de Santiago tuvo lugar justo antes de que los jugadores se prepararan para ser parte del emocionante juego de eliminación que se avecina el próximo lunes. En su llegada, el conductor desató la alegría en la casa al compartir fragmentos de afecto enviados por los seres queridos de los concursantes, lo que llevó a una noche repleta de emociones y reacciones sinceras.

La entrada se realizó en un ambiente completamente congelado en la casa, haciendo que los concursantes experimentaran una explosión de sensaciones cuando Del Moro apareció en pantalla, como ha sido su costumbre en ediciones previas del programa. Los participantes no pudieron contener sus lágrimas y expresaron su gratitud por los mensajes de apoyo que recibieron.

Como ha pasado en ocasiones anteriores, el conductor leyó palabras clave elegidas por amigos y familiares de los concursantes, intensificando la conexión emocional entre los jugadores y sus seres queridos mientras el juego continúa en su apogeo.