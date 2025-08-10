Homero Pettinato relató el robo que sufrió en su auto y la ironía del hecho

Luego de ser noticia por su separación de Sofi Gonet, Homero Pettinato fue víctima de un hurto que, según el mismo relato, terminó siendo apenas un disgusto, ya que los ladrones no se llevaron varias cosas de valor.

El conductor y humorista grabó un video para mostrar el robo en su auto que sufrió en algún momento de la madrugada del domingo. En las imágenes se observa que le rompieron un vidrio para sustraerle pertenencias del interior del vehículo.

“Me rompieron la ventana para robarme y me sacaron una estufa bajo consumo. No se llevaron una campera que estaba acá que es espectacular” , arrancó Pettinato, mostrando la situación del auto en la parte trasera.

Sin embargo, en la perta de adelante del vehículo había cosas de más valor que los ladrones no hurtaron. “Pero miren: no se llevaron estos dos lentes que valen 250 lucas cada uno, la Nintendo Switch 2, el Bleu Chanel”, celebró.

“Amigo, ¡aprendé a robar! Me pone mal”, dijo Homero con ironía en el cierre del video.