Haters: el video de la China Suárez que dejó a todos hablando por sus indirectas

FOTO: “Haters”: el video viral de La China Suárez que ya despertó polémica, con una fuerte indirecta

La parejita más dulce y ácida de las redes sociales, Mauro Icardi y Eugenia “La China” Suárez, volvió a despertar polémica en el culebrón turco denominado como Wandagate, porque, aunque parezcan haber dejado de lado a Wanda Nara, no dejan de enviar indirectas.

El delantero del Galatasaray compartió un clip en donde se la puede ver a Suárez, su flamante novia, mientras baila con un crop top de estilo camisetín, sin corpiño debajo, y un short amplio, frente al sol y un paisaje de naturaleza de fondo.

/Inicio Código Embebido/

“Buenas tardes Haters”:

Por el video que subió Icardi de la China Suárez bailando en su patio pic.twitter.com/r51T6cRL8e — Es tendencia en ?? (@EsTendenciaEnX) September 4, 2025

/Fin Código Embebido/

La bonita postal sólo deja lugar al romanticismo, sin embargo, el futbolista se encargó de dejar un mensajito: “Buenas tardes haters”. Es que el escrito no llega en un momento cualquiera, sino cuando Nara enfrenta una nueva denuncia por un supuesto ejército de trolls comandado por ella, con el fin de hacerle “hate” a los posteos de Icardi y Suárez.

Sin embargo, contrario a su perfil de pocos amigos, “La China” dejó pasar la oportunidad y sólo publicó imágenes de una merienda al aire libre con sus tres hijos: Rufina Cabré, que estudiará el secundario en Estambul, Magnolia y Amancio Vicuña, que regresarán en breve a Buenos Aires.