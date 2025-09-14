Grandes artistas se presentan en La Peña de Morfi este domingo

Con la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco, el programa prometió otra jornada repleta de música, humor, cocina y grandes invitados. En esta ocasión, La Peña se vistió de fiesta para recibir, por primera vez y en vivo, a José Luis «El Puma» Rodríguez, quien llegó con todo su carisma y sus canciones inolvidables. Además, el ritmo inconfundible de Los Palmeras hizo vibrar al público con un show imperdible.

Como si fuera poco, Lizy Tagliani celebró su cumpleaños en vivo, acompañada por la voz inigualable de Sandra Mihanovich, en un momento lleno de emoción. Y para cerrar el programa con pura energía, el grupo El Zar se sumó a la fiesta con su estilo fresco y potente.

Como cada domingo, no faltaron las delicias de Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro en la cocina, el repaso deportivo a cargo de Ariel Rodríguez, y todo el humor con Pichu Straneo, Pachu Peña, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz. Además, Barby Franco estuvo en la Pulpería con su simpatía de siempre.