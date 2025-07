Gonzalo Nannis lanza acusaciones contra su hermana Mariana en medio del conflicto familiar

El conflicto que mantiene a Mariana Nannis y su ex esposo Claudio Paul Caniggia en el centro de la polémica se intensificó ahora con las declaraciones de su hermano, Gonzalo Nannis. Este manifestó su total distanciamiento con Mariana, afirmando que no mantienen contacto desde hace varios meses.

En una entrevista con LAM, Gonzalo enfatizó: “Nuestra relación es cero. No me hablo más con Mariana. La última vez fue en noviembre y no pienso volver a hablarle”. Esta separación familiar, según Gonzalo, tiene raíces que se remontan a 25 años atrás, por diferencias relacionadas con dinero y sucesiones familiares: “La pelea viene desde hace 25 años, por temas de plata y sucesión”.

El hermano de Mariana detalló que la situación se volvió más tensa por cuestiones vinculadas a la herencia: “Ella tardó ocho años y medio en presentarse. Perdí dos años más por culpa de un abogado que nunca la fue a ver”. Esta revelación sugiere la existencia de intenciones ocultas por parte de Mariana: “Todo fue a propósito, para que no tenga nada. Porque sabe que si tengo, la voy a ir a buscar. Y lo voy a hacer”.

Además de su relación familiar, Gonzalo abordó la situación financiera actual de Mariana, quien según rumores, estaría pasando por un mal momento económico en España. “Me dijeron que después de la pandemia vendió uno de los dos departamentos que tenía en Miami y que, a los 10 meses, ya no le quedaba un peso”, contó. La situación financiera de Mariana se complicaría aún más, ya que Gonzalo la describió como una “compradora compulsiva”, que vendió un inmueble para cubrir otros gastos. “No le da la cabeza, solo para gastar. Nunca supo hacer negocios. No salió a mi papá”.

Estas duras afirmaciones realizadas por Gonzalo llegan pocos días después de que Yanina Latorre revelara que Mariana atraviesa un presente complicado, viviendo en casas prestadas y trabajando en una parrilla, una versión que la misma Nannis desmintió.