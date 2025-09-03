Gastón Pauls relanza su carrera con nuevo canal de televisión en América TV

América TV se preparó para el esperado regreso de Gastón Pauls con el lanzamiento de Ser Humanos, un nuevo proyecto televisivo que buscó conmover al público con historias de vida atravesadas por la resiliencia, el aprendizaje y la esperanza.

En los últimos días se llevaron a cabo las fotos y grabaciones promocionales del programa, donde se pudo ver a Gastón visiblemente emocionado por su vuelta a la señal. “Estoy muy contento de volver a trabajar en América”, expresó el conductor, quien imprimió su impronta única en esta propuesta cargada de sensibilidad.

Ser Humanos presentó testimonios reales que reflejaron cómo, incluso en medio de grandes adversidades, las personas encontraron fuerzas para salir adelante. Cada emisión fue un recordatorio poderoso de que la capacidad de superación forma parte de nuestra esencia como seres humanos.

Con una mirada profunda y empática, el ciclo prometió convertirse en un espacio de encuentro, reflexión e inspiración.