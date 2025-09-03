Furor por Ricardo Arjona en Buenos Aires: agotó todos sus shows en el Movistar Arena
El artista llenó las dos funciones que agregó para los fanáticos que no pudieron conseguir entrada previamente.
03/09/2025 | 10:44Redacción Cadena 3
FOTO: Ricardo Arjona (NA)
La nueva gira de Ricardo Arjona lo volvió a posicionar como un fenómeno sin precedentes: en menos de seis horas agotó seis arenas y también así las dos fechas que agregó en las últimas horas.
“8 Arenas completamente agotadas”, informó la productora a cargo del evento a través de sus redes sociales.
Con producción de Fénix Entertainment y en el marco de su gira internacional “Lo que el Seco no dijo”, el guatemalteco realizó el tour reconocido como la producción más impactante de su trayectoria, que pasará por Buenos Aires el 1, 2, 3, 7, 11, 12, 17 y 18 de mayo.
Ricardo Arjona volvió a su los escenarios para ofrecerle a su público una gran puesta en escena que promete ser una experiencia para los sentidos, con una gira que coincide su nombre con el disco que se estrenará este mismo año.
Así, este trabajo se convertirá en uno de sus primeros compilados inéditos que aparecen a solo un año de haber lanzado el último.
Previamente, el artista se presentó en 2022 con ocho fechas sold out en el mismo arena y en diciembre del 2023 realizó dos estadios Vélez Sarsfield con localidades totalmente agotadas. Por tanto, esas fechas dieron cierre a su exitoso tour Blanco y Negro, que llevó a más de 2 millones de personas a verlo en vivo alrededor del mundo.
[Fuente: Noticias Argentinas]