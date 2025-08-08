Furia Scaglione y su controvertido retoque estético que desata reacciones en redes

Juliana "Furia" Scaglione, ex participante de Gran Hermano, se volvió tendencia en las redes sociales debido a un polémico retoque estético en sus labios que generó numerosas reacciones sobre su nueva apariencia. Este nuevo cambio estético es el segundo que la influencer compartió en sus redes, porque en mayo, sorprendió al someterse a una rinoplastia que fue bien recibida por sus seguidores, quienes elogiaron el resultado.

Sin embargo, no recibió la misma reacción en su nuevo procedimiento facial. En las imágenes difundidas por el Tik Tok del centro de estética, la ex hermanita lució unos labios voluptuosos que impactaron a todos sus seguidores.

"Nada que agregar. ¡Tuve el honor de micropigmentar a esta belleza! @FURIATe amamos reina", escribió el estudio de belleza @srtawanstudio.

Los usuarios pensaron que se trataba de una aplicación de ácido hialurónico para agrandar el tamaño de los labios, pero se conoció que era una micropigmentación con el fin de darle color a los labios sin necesidad de maquillaje.

La reacción de las redes sociales al retoque estético de Furia

Las redes sociales no tardaron en realizar memes y comparar la nueva cara de la influencer con un personaje de Monsters Inc. conocido por tener los labios inflamados. Otros señalaron: "El peor enemigo de una mujer es otra mujer". Asimismo, hubo comentarios como "Furia fue a la lashista de La Coqueta". Esta controversia reflejó la polarización de opiniones que generó el cambio estético de Furia Scaglione.