FOTO: Flavio Mendoza le cumplió el sueño más grande a su hijo: conocer a Messi

Flavio Mendoza compartió con sus seguidores el dulce momento que vivió con su hijo Dionisio: conocer a Leo Messi. El artista compartió las imágenes y videos del encuentro y la reacción del pequeño se volvió viral en redes sociales.

“Hoy @dionisiomendozaok cumplió un sueño conocer al mejor deportista del mundo @leomessi no solo como deportista si no como persona, su humildad y cariño son únicos. Gracias x tanto”, escribió Mendoza en su posteo.

En el marco de lo que sería el último partido del astro del futbol como parte de la Selección Argentina, el coreógrafo llevó a su hijo al predio de Ezeiza para conocer al futbolista.

En otro posteo, Mendoza agradeció a Messi por cumplirle el sueño a su hijo y le dedicó un emotivo mensaje.

“Y un día el @dionisiomendozaok conoció al hombre más increíble del mundo @leomessi gracias x tu humildad, tu don de gente”, comenzó el bailarín.

Y agregó con total emoción: “Tu madre es un amor y toda tu familia es maravillosa, sos un ejemplo de ser humano para todos gracias y hoy vamos a estar todos con vos, a seguir dando magia, lo que logras en los niños. Sos el Superman de esta generación y no solo los niños, todos te amamos ?? gracias”.