Fernando Ruiz Díaz, de Catupecu, se presenta en Córdoba con su show solista

Este sábado 7 de junio en el Teatro Comedia de Córdoba se presentará Fernando Ruiz Díaz, de Catupecu Machu, con su show solista.

En diálogo con Cadena 3, el músico compartió detalles sobre su show y su conexión con la provincia. "Es un show que viajo solo, con pedales en las canciones. Estoy preparándome para hacerla bien", aseguró.

"Córdoba es también una parte de mi tierra natal, porque mi mamá es cordobesa", afirmó Ruiz Díaz.

El show forma parte de la gira "Continhuará", un proyecto que surge tras su recuperación de un ACV. "Es un disco que grabé desde que me pasó un ACV, hace como un año. Los médicos me dijeron que me quedé tranquilo y me puse a grabar", explicó el artista.

El músico recordó sus inicios con Catupecu Machu y la importancia de Córdoba en su carrera: "Voy a Córdoba a pasarla bien. Así que tengo muchísimas ganas porque Córdoba es una provincia muy Catupecu, es importante para nosotros. Nos invitaron a tocar al Teatro Griego, y fue increíble porque era la primera vez que realmente salíamos de gira", dijo.

"Soy agradecido a la vida, a la música, al público. La verdad es que me he sentido siempre muy querido", valoró.