Córdoba vibra al ritmo del tunga-tunga en la peatonal: mirá la grilla

Córdoba vibra al ritmo del Día del Cuarteto, una celebración que honra el género musical que define la identidad de la provincia. Organizada por la Agencia Córdoba Cultura a través del Museo del Cuarteto, esta fiesta promete una jornada inolvidable con espectáculos para disfrutar en familia, desde los acordes clásicos hasta las nuevas generaciones del tunga-tunga.

Un escenario 360º para bailar sin parar

De 10 a 18 horas, las calles Rivera Indarte y 9 de Julio se transforman en el epicentro de la fiesta con un escenario 360º que hace temblar el corazón cuartetero.

La presentación recorre la historia del cuarteto de manera cronológica, viajando desde sus orígenes hasta las fusiones más modernas, mostrando cómo este género ha evolucionado sin perder su esencia bailable.

¡Artistas de lujo! La grilla incluye figuras icónicas y nuevas promesas, como Toro Quevedo, Fernando Bladys, Magui Olave, Simón Aguirre, Los Ferrari, Ayrton Gelfo, Lorena Jiménez, Vane Velázquez, Tano Romero, Ale Ceberio, Claudio Toledo, Damián el Chico 10, Trulalá, Andrea Teicher, La Gata Noelia, Chicos Orly, Martín “Tincho” Rolán, Los Hijos del Cuarteto, Cuarteto Inclusivo, Facu y La Fuerza, CuarteFolk, Chébere, La Monada, Marito, Malparidas, Rita Tunga, Santana, Las Chichi, La 43 y muchos más.

En diálogo con Cadena 3, "La gata Noelia, una de las voces emblemáticas del cuarteto, expresó: “Estoy emocionada, desde el corazón, contenta de poder seguir festejando la música". Reconoce la transformación del género y la comunidad que se forma en torno a él.

Raúl Sansica, titular de la agencia Córdoba Cultura, destacó la importancia del cuarteto en la identidad cordobesa: “La sangre pasa por el cuarteto. Desde la agencia decidimos hacer un escenario 360, donde pasen todos los artistas con una banda estable”.

El evento no solo celebra la música, sino también el patrimonio cultural de Córdoba. Sansica añadió: “El cuarteto está adentro, y no por eso no disfrutamos de otra músicas, pero el cuarteto está”.

Homenajes alternativos: arte y cultura

Además del escenario principal, el Palacio Ferreyra es otro punto clave de la celebración. Hasta fines de julio, podés visitar la exposición “TUNGA TUNGA chiqui chiqui, chiqui cha. Una mirada sobre el cuarteto”, de Sergio Blatto y Juan Juares.

Esta muestra recorre la historia del cuarteto, conectando su pasado y presente a través de elementos materiales e inmateriales que reflejan su importancia como patrimonio cultural cordobés. Es una oportunidad única para sumergirse en el universo cuartetero y entender por qué este género es mucho más que música: es la voz del pueblo.

