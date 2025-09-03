En vivo

Espectáculos

Fecha confirmada: cuándo estrenan en Disney+ "Homo Argentum", la exitosa película de Francella, Cohn y Duprat

La película argentina más vista de la pospandemia llegará en exclusiva al servicio de streaming el 19 de diciembre. Superó el millón de espectadores en 11 días.

03/09/2025 | 14:46Redacción Cadena 3

FOTO: Guillermo Francella (Disney)

El rotundo éxito de taquilla "HOMO ARGENTUM", la película dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat y protagonizada por Guillermo Francella, ya tuvo fecha de llegada a los hogares. Disney+ confirmó que el film, que continuó en cartelera en los cines, estará disponible en su plataforma de streaming antes de fin de año.

Según supo Noticias Argentinas, la película se consolidó como el film nacional más visto desde la pandemia, logrando una convocatoria masiva en sus primeras semanas en cartel.

Fecha de estreno en Disney+

"HOMO ARGENTUM" llegará en exclusiva al servicio de streaming Disney+ el próximo viernes 19 de diciembre de 2025. La película continuará en las salas de cine de Argentina y otros países de la región hasta esa fecha, para quienes deseen verla en la pantalla grande.

Un éxito de taquilla en Argentina y la región

Desde su estreno en cines el pasado 14 de agosto, la película marcó un hito en la industria local.

  • Se convirtió en la película argentina más vista de la era pospandemia.
  • Superó la barrera del millón de espectadores en tan solo 11 días.
  • Tuvo un exitoso estreno simultáneo en Argentina, Chile y Uruguay.

Próximos estrenos en cines de Latinoamérica

La expansión del film por la región continuará en los próximos meses con las siguientes fechas de estreno confirmadas:

  • Paraguay: 4 de septiembre
  • Perú: 23 de septiembre
  • Ecuador: 16 de octubre
  • Brasil: 20 de noviembre

Con una mirada crítica sobre la sociedad, "HOMO ARGENTUM" se presentó como una propuesta que, según sus creadores, "trasciende lo local para convertirse en una propuesta relevante a nivel global".

Lectura rápida

¿Qué película llega a Disney+?
"HOMO ARGENTUM".

¿Cuándo se estrena en Disney+?
El 19 de diciembre de 2025.

¿Quiénes son los creadores del film?
Dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, protagonizada por Guillermo Francella.

¿Qué éxito logró en cines?
Superó el millón de espectadores en 11 días.

¿Cuándo se presentó en otros países?
Las fechas de estreno en Latinoamérica comenzarán el 4 de septiembre.

[Fuente: Noticias Argentinas]

