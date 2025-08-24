Fátima Florez desmintió acusaciones de su exasistente sobre Martín Demichelis

Luego de las explosivas declaraciones de su exasistente Ángel Sesarín, quien aseguró que Fátima Florez habría tenido un encuentro privado con Martín Demichelis mientras él aún estaba en pareja con Evangelina Anderson, la humorista decidió salir al aire en Infama (América TV) para defenderse y desmentir categóricamente las acusaciones.

La periodista Karina Iavícoli fue la primera en dar a conocer la reacción de Fátima en pleno programa. “Estoy reproduciendo lo que decís, Ángel. Está todo en la Justicia. Todo lo que estás diciendo es mentira. ¿No querés salir al aire?”, leyó Iavícoli mientras mantenía una conversación telefónica con la artista, que le pidió no estar en altavoz.

Según Iavícoli, Fátima negó de forma tajante cualquier vínculo con el actual DT de River Plate. “Dice que es una locura. Te desmiente, Ángel. Asegura que no conoce a Demichelis y que muestres las pruebas”.

Desde el piso, Sesarín insistió con sus dichos. “Tengo, cuando pedimos el auto”, haciendo referencia a una supuesta prueba del encuentro.

Poco después, Fátima accedió a salir al aire y apuntó con dureza. “No puedo creer la cantidad de locuras, demencias y mentiras. Esto ya está en manos de mi abogado. Se hará el correspondiente reclamo por calumnias e injurias. Tendrá que ir a la Justicia a presentar pruebas de las barbaridades que dice”, se defendió la artista.

Sin embargo, Marcela Tauro no dudó en preguntarle directamente si conocía al ex jugador Demichelis. Automáticamente la capocómica respondió con contundencia. “Pero por supuesto que no, no lo conozco”, afirmó.

Además, la comediante también desmintió otra fuerte acusación de Sesarín, en la que deslizó que su relación con Javier Milei habría sido “armada”. Fátima fue tajante con la respuesta. “Va a tener que demostrar todo eso ante la Justicia. Es un delirante, un sinvergüenza”, sentenció.

La situación escaló cuando el exasistente la acusó en vivo de morosa. “Vos sos la sinvergüenza que me debés como seis meses”. Fátima contestó: “El señor Guillermo Marín le pagó todo, en tiempo y forma. No existe ninguna deuda”.

Finalmente, Sesarín insistió con su versión. “Vos me tenés que pagar”, mientras ella explicó que no se debía hacer cargo de su salario porque el productor teatral fue el que le dio el empleo. “Lo contrató Marín, no yo. Son todas mentiras las que está diciendo”, concluyó.