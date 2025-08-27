Falleció a los 79 años el actor Eusebio Poncela, figura clave del cine español
El artista falleció a los 79 años y lo confirmó la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.
FOTO: De qué murió el actor Eusebio Poncela, el argentimo que trabajó en películas de Pedro Almodovar
El actor español Eusebio Poncela murió a los 79 años, según lo confirmó la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, falleció en Madrid, la misma ciudad que lo vio nacer en 1945.
Según indicaron medios europeos, el actor luchó contra el cáncer durante un año y lamentablemente la enfermedad tuvo un desenlace fatal, por lo que fue despedido por sus seres queridos, desconocidos e instituciones de renombre.
Con más de 30 años de trayectoria, participó en grandes filmes. La Unión de Actores y Actrices de España se pronunció en un escrito: "Desde la Unión de Actores y Actrices lamentamos comunicar el fallecimiento del actor Eusebio Poncela. Descansa en paz".
Entre su carrera profesional, se destaca su participación en películas como "Arrebato" con Cecilia Roth o "La ley del deseo", de Pedro Almodovar.
Nacido el 15 de septiembre de 1945, tuvo una infancia difícil, marcada por constantes cambios de colegio, pero después se destacó como actor, pintor, productor y guionista. Se graduó en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) y comenzó su carrera teatral a mediados de la década del '60.
En la década del '90 vivió en Argentina, en la casa de Cecilia Roth y Fito Páez. Trabajó en el país, incluso, protagonizó un videoclip de los Fabulosos Cadillacs.
