Fabián Cubero presentó denuncia a Nicole Neumann por incumplimiento de acuerdo

FOTO: “Es imposible, cada vez va a ser peor”: Fabián Cubero tajante con Nicole Neumann por el tiempo con sus hijas

Fabián Cubero inició una nueva denuncia contra Nicole Neumann por incumplimiento en el régimen de comunicación ya que, según el relato del ex futbolista, había planeado las vacaciones de invierno con las tres menores y, por causa de la supuesta falta de la modelo, no se pudo concretar el tiempo acordado con las niñas.

En principio, Cubero sostuvo que los abogados ya están en mediación “porque hubo un grave incumplimiento y se hizo lo que se debía”, al tiempo que remarcó: “Teníamos un viaje planeado”.

“Teníamos los días divididos, cada uno iba a poder disfrutar las vacaciones de invierno con las nenas y se decidió de parte de ella, no traerlas el día que correspondía por lo que me perdí las vacaciones con mis hijas”, continuó el deportista.

“Como padre me solicité los días libres para estar con mis hijas porque me gusta estar con ellas y siempre peleo por los tiempos para compartir. Eso es impagable. Hay un escrito y un acuerdo, de pronto me enteré dos días antes que no se iba a cumplir. Espero que no vuelva a pasar porque va a ser cada vez peor”, explicó el ex futbolista.

En ésta línea, apuntó: “No se pudo dar por una decisión de ella, cuando ya estaba todo acordado. Dos días antes de las vacaciones me enteré de la situación. Se me avisó por mensaje que hubo un error en los pasajes”.

“El tema no fue así porque ya estaba todo acordado de antemano, incluso yo me pedí una semana en el trabajo para poder viajar y mi familia estaba en Mar del Plata esperando. Hubo una situación muy incómoda y fea que hay que ver cómo se resuelve”, insistió.

Respecto a su accionar, justificó: “Hice lo que tenía que hacer porque tengo los mismos derechos que la madre. Cuando acordamos algo entre las partes y con los abogados, me parece una falta de respeto no cumplir con lo pactado porque trae inconvenientes”.

“Es imposible tener diálogo en estas circunstancias, va por los abogados y mucho más ahora. No es la primera vez que pasa y puede volver a pasar. Espero que los letrados puedan hacer su trabajo”, concluyó Cubero.