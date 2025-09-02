Evelyn Botto habló sobre su relación con Fede Bal en streaming

En las últimas horas trascendió la noticia sobre el presunto romance entre Evelyn Botto y Fede Bal y fue la actriz la que tuvo que hablar del tema cuando le consultaron en vivo sus compañeros en el ciclo de streaming "Tapados de laburo".

“¿Vos no tenés nada para contar?”, le preguntó su compañero Nacho Elizalde, mientras le mostraba una foto de Fede Bal. “El nivel de traición es total. Vos sos la traición hecha patas. Yo no puedo creer...”, respondió la actriz.

“Estoy acostumbrado a que me digan ‘traidor’, así que no pasa nada”, aseguró Nacho Elizalde, entonces ella contestó: “Somos personas adultas responsables, pero nada más. Nunca pensé que ir al teatro iba a generar esto”.

“Conseguí dos buenas ubicaciones y le dije para ir a Fede porque él tampoco había ido. Charlamos porque lo conozco hace un montón de tiempo. Me pasó a buscar, fuimos al teatro, comimos en un restaurante, después me dejó en mi casa y no bajó”, detalló.

Después les pidió a sus seguidoras que se calmaran: “Primero le quiero decir a todas las girls del chat, que me mandaron mensajes el fin de semana, por favor les pido que se calmen. Están todas muy alteradas. Está todo bien. Tranquilas, las quiero. Gracias”.

“Me cae bárbaro, él es muy piola, es muy interesante para hablar, hay mucho tema de conversación. Fue una gran salida y quizás lo vuelva a invitar a ir al teatro porque es un gran partner para ir al teatro. ¿Viste esa gente que sabe comentar?”, cerró Evelyn, descartando que exista entre ellos otra relación que no sea la de amistad.