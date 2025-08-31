En vivo

Espectáculos

Estos son los invitados de La Peña de Morfi hoy

Este domingo, La Peña de Morfi recibe a Luciano Pereyra, Tiago PZK y Benjamín Amadeo. El programa se emite a las 12 del mediodía por Telefe.

31/08/2025 | 12:23Redacción Cadena 3

FOTO: Lizy Tagliani en La Peña de Morfi. (Foto: Captura TV)

Este domingo a las 12 del mediodía, Telefe presentó una nueva edición de La Peña de Morfi, el clásico dominical que ya transitó su décima temporada. Con la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco, el programa prometió una jornada repleta de música, humor, cocina y emociones para toda la familia.

En esta emisión, La Peña recibió a uno de sus grandes amigos: Luciano Pereyra, quien brindó un show muy especial. También estuvo presente Tiago PZK, uno de los máximos exponentes de la nueva generación de artistas urbanos, con toda su potencia escénica. Y para completar una tarde inolvidable, Benjamín Amadeo llegó con su talento y carisma al escenario de la música.

Como cada semana, los sabores estuvieron a cargo de Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro, quienes compartieron sus recetas más deliciosas. En el deporte, Ariel Rodríguez trajo toda la información actualizada. El humor estuvo a cargo de Pichu Straneo, Pachu Peña, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz, mientras que Barby Franco animó la Pulpería con toda su simpatía.

La Peña de Morfi es una coproducción de Telefe y Corner Contenidos, un espacio único donde la música, las charlas y la alegría se combinaron para hacer de cada domingo una verdadera fiesta.

Lectura rápida

¿A qué hora se emitió el programa? A las 12 del mediodía.

¿Quiénes fueron algunos de los invitados especiales? Luciano Pereyra, Tiago PZK y Benjamín Amadeo.

¿Qué dos chefs estuvieron encargados de la cocina? Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro.

¿Qué rol desempeñó Barby Franco en el programa? Animó la Pulpería.

¿Qué temática abarcó el programa? Música, humor, cocina y emociones.

[Fuente: Noticias Argentinas]

