Estos son los invitados de La Peña de Morfi hoy

Este domingo a las 12 del mediodía, Telefe presentó una nueva edición de La Peña de Morfi, el clásico dominical que ya transitó su décima temporada. Con la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco, el programa prometió una jornada repleta de música, humor, cocina y emociones para toda la familia.

En esta emisión, La Peña recibió a uno de sus grandes amigos: Luciano Pereyra, quien brindó un show muy especial. También estuvo presente Tiago PZK, uno de los máximos exponentes de la nueva generación de artistas urbanos, con toda su potencia escénica. Y para completar una tarde inolvidable, Benjamín Amadeo llegó con su talento y carisma al escenario de la música.

Como cada semana, los sabores estuvieron a cargo de Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro, quienes compartieron sus recetas más deliciosas. En el deporte, Ariel Rodríguez trajo toda la información actualizada. El humor estuvo a cargo de Pichu Straneo, Pachu Peña, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz, mientras que Barby Franco animó la Pulpería con toda su simpatía.

La Peña de Morfi es una coproducción de Telefe y Corner Contenidos, un espacio único donde la música, las charlas y la alegría se combinaron para hacer de cada domingo una verdadera fiesta.