Espectáculos

Este miércoles no hay "La Voz Argentina" por la Copa Libertadores

Telefe continúa con sus constantes cambios en la programación por los que sus seguidores se encuentran un tanto enojados.

17/09/2025 | 21:18Redacción Cadena 3

FOTO: Qué pasa este miércoles con La Voz Argentina en Telefe.

Los seguidores de La Voz Argentina vienen sin quedarse sin programa durante varias noches, ya que Telefe viene suspendiendo sus emisiones, por lo que una vez más genera confusión entre los seguidores respecto a si hay o no programa este miércoles.

El popular reality de canto viene de finalizar la etapa de "Segundo Round", y cuando parecía que iba de domingo a jueves, las últimas semanas viene cancelando las galas de los viernes y domingos.

El programa, que mantiene altos niveles de audiencia, ha sufrido constantes cambios en su programación en las últimas semanas, lo que ha generado el malestar de sus seguidores.

Y en este contexto, encima tampoco habrá La Voz Argentina este miércoles, debido a que Telefe transmite el partido de River por la Copa Libertadores de América.

La suspensión del programa, que se encuentra en una de sus fases más emocionantes, deja a los fans esperando para ver las presentaciones de los concursantes que quedan en carrera.

Lectura rápida

¿Qué programa no se emitió? No se emitió La Voz Argentina.

¿Quién es el responsable de la programación? El responsable es Telefe.

¿Cuándo se suspendió el programa? Se suspendió este miércoles.

¿Por qué no habrá programa? No habrá programa debido a la transmisión de un partido de River.

¿Cómo afecta esto a los seguidores? Afecta generando confusión y malestar entre los seguidores del programa.

[Fuente: Noticias Argentinas]

