Esmeralda Mitre negó haber estado internada y dijo que buscan "desprestigiarla"

Esmeralda Mitre se vio envuelta en una polémica luego de que ayer trascendiera que habría sido internada por orden de un juez debido a problemas de adicción a las drogas. Ahora, la actriz publicó un video a su cuenta de X aclarando la situación.

“Quería contarles que fui víctima de una maniobra para desprestigiarme”, comenzó.

"Por haber denunciado que la venta de una parte de las acciones de mi padre se hizo con firmas falsificadas, que por supuesta está comprobado que eso ha sido así", aseguró y aclaró: “las acciones de mi padre Bartolomé Mitre, y por haber pedido la citación a juicio de Julio Saguier, mi primo".

Les dejo un comunicado para desmentir todo lo que se habló de mi persona ayer, en casi todos los medios de comunicación. Mucho mas no puedo decirles porque mis abogados están trabajando en el tema, pero quedense tranquilos que estoy muy bien y les repito, fue todo mentira lo que… pic.twitter.com/hkRvqf6vm3 — Esmeralda Mitre (@EsmeraldaMitre) August 16, 2024

Según informó Yanina Latorre ayer en LAM (América), la actriz habría sido internada por orden de un juez que fue respaldado por su madre en un dramático pedido de ayuda: “Estoy desesperada y no sé más que hacer: mi hija está por morirse y no lo reconoce. Está por perder su departamento, que es lo de menos, pero se endeudó por su estilo de vida y ahora no puede parar de consumir drogas”.

En el video que publicó Esmeralda se refiere a todo lo ocurrido en los medios ayer por la noche: "También quiero comunicar que nunca fui internada, que estoy en mi casa, con mi novio y mis amigos. Solamente fui a hacerme mis análisis clínicos anuales", aclaró.

Ayer por la noche, Yanina Latorre, informó la dramática situación que estaría enfrentando Esmeralda Mitre, detallando sus problemas económicos, y una supuesta adicción a las drogas: “El tema es que Esmeralda empezó casi a vivir en la indigencia, no tiene trabajo, no existe la herencia tal que ella reclama".

“Ella entró como en una locura, está en un vínculo con Paolo Vianini, muy tóxico, se habla de golpes, de malos tratos. Ella empezó a estar muchas horas por día en el tema de drogas, esto lo digo porque la mamá lo declaró en la Justicia, está todo judicializado”, informó en LAM (América).