¿Le dolió? Guillermo Coppola opinó de la relación de Yuyito González con Milei

Guillermo Coppola y Yuyito González tuvieron una relación amorosa durante cinco años en los años ‘80, de la cual nació su hija Bárbara. Recientemente, la conductora confirmó su romance con el presidente Javier Milei, lo que generó gran repercusión. Ante la difusión de la primera foto pública de la pareja, Coppola fue consultado por sus compañeros en el programa No está todo dicho, conducido por Guido Kaczka en La100.

Este miércoles, González oficializó su relación con Milei en su programa Empezar el día (Canal Magazine), después de que fueran vistos besándose en un evento en el Palacio Libertad (anteriormente llamado CCK). En paralelo, Marcela Tauro le preguntó a Coppola en vivo cómo se sentía al respecto. Aunque intentó mantenerse al margen, el exrepresentante de Diego Maradona compartió algunos detalles sobre lo que piensa del romance.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Declaraciones de Coppola

Cuando Tauro le preguntó si había hablado con Yuyito González sobre la situación, Coppola fue claro: "No, no hablo de temas que me hacen daño". Aunque tiene buena relación tanto con González como con Milei, el malestar de Coppola surge de la actitud del presidente. A Coppola le habría gustado que Milei lo contactara antes de que la noticia se hiciera pública, ya que han intercambiado llamados y mensajes en otras ocasiones.

Para ilustrar su punto, Coppola recordó una situación similar vivida años atrás, cuando un empresario mexicano de alto perfil, Emilio "El Tigre" Azcárraga, le avisó de su interés por Yuyito a pesar de que la relación entre ellos ya había terminado. "No salió con ella, pero tenía intención. Igualmente me llamó", relató Coppola, quien no tiene planes de hablar con su expareja ni con su hija sobre este tema.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Coppola y una mirada al futuro

Aunque la situación le incomoda, Coppola hizo una proyección al futuro imaginando una Navidad junto a Milei, González y sus familias: "Depende dónde sea, si es en Olivos no voy", bromeó. A pesar de todo, Coppola reconoció que el vínculo con Yuyito es fuerte, sobre todo por los años compartidos y el nacimiento de Bárbara.

Esta no es la primera vez que Coppola se refiere a la relación entre González y Milei. A pesar de su malestar, el exrepresentante destacó que ve a González feliz junto al presidente. En una entrevista en Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad), Coppola expresó: "Los felicito. Que sean felices y que coman perdices". Además, mencionó la posibilidad de que González se convierta en primera dama y lo positivo que eso podría ser para su hija Bárbara.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/