Manrique, sobre Alberto: "Si lo quieren colgar de Plaza de Mayo, que lo hagan"

En el marco de las tensiones políticas actuales en Argentina, la Cámara de Diputados se convirtió en un escenario clave para la discusión sobre la situación del presidente Alberto Fernández. Francisco “Paco” Manrique, diputado de Unión por la Patria y secretario General Adjunto del Sindicato Mecánico, expresó su postura contundente: “Alberto, que cumpla con lo que tiene que cumplir, y que lo condenen, y si lo quieren colgar de la Plaza de Mayo, que lo cuelguen, viejo”.

Manrique hizo hincapié en la necesidad de que el oficialismo tome una postura clara frente a las denuncias que pesan sobre Fernández, señalando que el bloque emitió un comunicado repudiando la situación. “Queremos una bolsa de humo para ocultar un montón de cosas”, afirmó, evidenciando su descontento con la falta de acción.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El diputado también comparó la situación de Fernández con la del dirigente político Espinoza, cuestionando la diferencia de trato: “¿Por qué con Alberto sí y con Espinoza no? Eso me parece que lo saca un poco de quicio”. Manrique argumentó que, aunque ambos están en situaciones procesales similares, la respuesta del kirchnerismo fue dispar. “En un caso se han manifestado avergonzados, repudiando, pidiéndole la renuncia al PJ, y en otro caso... como que no quieren hablar del tema”, dijo.

El legislador concluyó que hay dos razones que explican esta diferencia: “La cantidad de votos, el caudal electoral, y la segunda, para diferenciar, Alberto está imputado, Espinoza está procesado.”

Entrevista de "Ahora País".