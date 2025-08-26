Escándalo: un ex GH le habría hecho "brujerías" a dos famosos para dejarlos "estancados" en sus carreras
Además, habría dejado el departamento que alquilaba en malas condiciones.
26/08/2025 | 10:50Redacción Cadena 3
Un nuevo escándalo sacudió a los participantes de Gran Hermano 2024 luego de que se conoció que un ex participante habría destruido un departamento que alquilaba e incluso habría dejado una brujería destinada a otras dos personas del medio.
Según la información de Pepe Ochoa, la persona protagonista de esta historia es nada más ni nada menos que Emma Vich, finalista de su edición: “El que alquiló un lugar y dejó la casa en malas condiciones -de la inmobiliaria me dicen que habría un faltante de dos televisores, que quedó todo hecho una mugre y que en el freezer había dos nombres de famosos congelados- es Emma Vich.”
Y especificó sobre las personas que el ex GH tenía freezadas: "Este personaje congeló a dos famosos: un varón y una mujer. Ella ha tenido conflictos con Emma, varios. Y con él ha compartido espacios, y me pregunté en qué momento él le hizo algo tan grave para que lo congele".
De esta forma, reveló que las personas a las que Vich habría tratado de “arruinar” son Juliana “Furia” Scaglione y Kennys Palacios, estilista de Wanda Nara y persona con la que compartió espacios de trabajo.
"Juliana 'Furia' Scaglione, atada y estancada" y “Kennys Palacios, estancado y sin trabajo te quedarás”, indicaban los papeles en el freezer.
Lectura rápida
¿Qué sucedió? Un ex participante de Gran Hermano 2024, Emma Vich, habría hecho brujerías a dos famosos y dejó un departamento en malas condiciones.
¿Quién es el involucrado? La protagonista de esta historia es Emma Vich, finalista de la edición de 2024.
¿Cuándo tuvo lugar el incidente? La situación se conoció recientemente, en agosto de 2025.
¿Dónde ocurrió? En el departamento que alquilaba Emma Vich.
¿Por qué se habla de brujerías? Se menciona que Vich trató de "congelar" a dos conocidos en sus carreras dentro del medio.
