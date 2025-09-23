En vivo

Eros Ramazzotti rompió el silencio sobre su "casi beso" con Evangelina Anderson

El cantante italiano brindó detalles del escandaloso video, aclarando que solo son amigos.

23/09/2025 | 07:48Redacción Cadena 3

FOTO: Eros Ramazzotti habló sobre el "casi beso" con Evangelina Anderson en Radio Rivadavia

El reconocido cantante italiano Eros Ramazzotti habló por primera vez sobre el escandaloso video de él intentando besar a la reciente separada Evangelina Anderson. El artista dio su versión de los hechos con un audio que se transmitió en la radio argentina.

El encuentro se produjo durante la Semana de la Moda de Milán, cuando Anderson se encontraba de viaje con un grupo de amigas, entre ellas Majo Martino y Milca Gili.

En el mensaje, Ramazzotti aclaró la situación de manera contundente y con humor. “Ahora sabes que toda la Argentina está hablando de un beso divertente -divertido- con la chica”, dijo refiriéndose a la repercusión que tuvo el video.

El cantante no solo desmintió cualquier tipo de interés romántico con la ex de Martín Demichelis, sino que también aseguró que actualmente no está en pareja con nadie. “Somos solo amigos. No estoy con nadie, beso grande a todo el mundo”.

Según explicó Majo Martino, amiga de la modelo, ellas fueron invitadas a pasar la tarde en la casa del cantante italiano, donde fueron recibidas por él: Nos invitó a comer a su casa, pidió comida para todos, incluso nos sirvió helado, y al final terminamos cantando. Fue una velada muy amena”.

Sobre las imágenes que circularon, aclaró: "Ese beso no fue beso, fue un amague, nada más”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

¿Quién habló sobre el video?
Eros Ramazzotti, el cantante italiano, se pronunció sobre el video.

¿Cuál fue la situación en el video?
Ramazzotti intentó besar a Evangelina Anderson durante un encuentro en Milán.

¿Qué aclaró Ramazzotti?
Desmintió un interés romántico y confirmó que no está en pareja.

¿A quién invitó Ramazzotti?
Invitó a Anderson y a sus amigas a su casa.

¿Qué dijo Majo Martino sobre el beso?
Aclaró que fue un "amague", no un beso real.

[Fuente: Noticias Argentinas]

