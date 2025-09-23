Eros Ramazzotti rompió el silencio sobre su "casi beso" con Evangelina Anderson
El cantante italiano brindó detalles del escandaloso video, aclarando que solo son amigos.
23/09/2025 | 07:48Redacción Cadena 3
FOTO: Eros Ramazzotti habló sobre el "casi beso" con Evangelina Anderson en Radio Rivadavia
El reconocido cantante italiano Eros Ramazzotti habló por primera vez sobre el escandaloso video de él intentando besar a la reciente separada Evangelina Anderson. El artista dio su versión de los hechos con un audio que se transmitió en la radio argentina.
El encuentro se produjo durante la Semana de la Moda de Milán, cuando Anderson se encontraba de viaje con un grupo de amigas, entre ellas Majo Martino y Milca Gili.
En el mensaje, Ramazzotti aclaró la situación de manera contundente y con humor. “Ahora sabes que toda la Argentina está hablando de un beso divertente -divertido- con la chica”, dijo refiriéndose a la repercusión que tuvo el video.
El cantante no solo desmintió cualquier tipo de interés romántico con la ex de Martín Demichelis, sino que también aseguró que actualmente no está en pareja con nadie. “Somos solo amigos. No estoy con nadie, beso grande a todo el mundo”.
Según explicó Majo Martino, amiga de la modelo, ellas fueron invitadas a pasar la tarde en la casa del cantante italiano, donde fueron recibidas por él: “Nos invitó a comer a su casa, pidió comida para todos, incluso nos sirvió helado, y al final terminamos cantando. Fue una velada muy amena”.
Sobre las imágenes que circularon, aclaró: "Ese beso no fue beso, fue un amague, nada más”.
/Inicio Código Embebido/
Eros Ramazzotti y Evangelina Anderson...— ?????????????????? (@DaniAmbrosino) September 20, 2025
Bien ahi Eva ?? @RamazzottiEros pic.twitter.com/Awo3fUuQsS
/Fin Código Embebido/
[Fuente: Noticias Argentinas]