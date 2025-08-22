En vivo

Emilia Attias se pronunció sobre un posible romance con Nico Vázquez: su respuesta fue clara

La actriz respondió qué piensa del pedido que iniciaron los fanáticos del programa.

22/08/2025 | 12:23Redacción Cadena 3

FOTO: Qué dijo Emilia Attias sobre la posibilidad de salir con Nico Vázquez, su pareja de Casi Ángeles

Una de las parejas más simbólicas de Casi Ángeles fue la de Nico Vázquez y Emilia Attias, que perduró en el corazón de los fanáticos, quienes iniciaron una campaña en redes para unirlos ahora que el actor se divorció de Gimena Accardi.

Emilia estuvo en "Otro día perdido", el programa que conduce Mario Pergolini en El Trece, y fue consultada por la posibilidad de salir con Nico Vázquez.

"Nos llamó la atención que hace un par de días y cuando dijimos que ibas a venir acá, empezó en Twitter a circular un deseo de un montón de gente que veía en Nico y vos una pareja en la ficción. Están contentos con ese deseo. Entonces están todos contentos como diciendo: están los dos solos“, dijo Pergolini.

Emilia fue categórica con su respuesta y negó todo tipo de posibilidad: “Ay, no, no. Les voy a decir, yo no estoy sola, le mando un beso a mi novio Guille".

Attias está en pareja desde 2024 con un empresario llamado Guillermo Freire. "Sorry chicos, estrólense (sic). Estrolé el sueño. Somos muy amigos con Nico, no va a pasar. Es como un hermano y yo soy como una hermana“, sentenció la actriz.

Lectura rápida

¿Cuál fue la campaña iniciada por los fanáticos? Los fans de Casi Ángeles desearon que Nico Vázquez y Emilia Attias se unieran tras el divorcio del actor.

¿Qué contestó Emilia Attias? La actriz negó la posibilidad y afirmó que está en pareja con Guillermo Freire.

¿Dónde brindó la entrevista Emilia Attias? La actriz estuvo en el programa "Otro día perdido" de Mario Pergolini.

¿Desde cuándo está en pareja Emilia Attias? Emilia Attias está en pareja desde 2024.

¿Cómo describió su relación con Nico Vázquez? Emilia lo describió como un hermano, resaltando que son muy amigos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

