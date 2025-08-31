Emanuel Ortega sobre Julieta Prandi: “Nunca dejé de asombrarme de su valentía”

Emanuel Ortega se sinceró este fin de semana durante su participación en Almorzando con Juana y habló por primera vez en profundidad sobre cómo acompañó a su pareja, Julieta Prandi, durante el extenso y doloroso proceso judicial contra su exmarido, Claudio Contardi, quien recientemente fue condenado.

Con la emoción a flor de piel, el cantante reconoció lo difícil que fue presenciar de cerca la historia que atravesó la modelo y conductora: “Me cuesta hablar del tema porque es un tema súper delicado, que pertenece a un momento muy personal y muy delicado de su vida”, comenzó diciendo.

Ortega contó que desconocía el trasfondo de la vida de Prandi hasta que comenzaron a vincularse en profundidad: “Yo no conocía su historia, y a medida que fui conociendo a la persona y el trasfondo de su experiencia de vida, con aquél episodio, yo no terminaba nunca de salir de mi asombro”, confesó conmovido.

El artista destacó la fortaleza de Julieta y su capacidad de resiliencia a pesar de haber atravesado una situación límite: “Me encontré con una persona sorprendentemente fuerte, y tratar de acompañarla de la mejor manera, nunca es fácil encontrarte con una persona que está en el estado que ella estaba”, explicó, refiriéndose al momento en que comenzaron su relación.

Finalmente, elogió el temple y la valentía con la que Prandi enfrentó el proceso judicial y personal: “Y a pesar de eso era ver a diario una vitalidad, una fortaleza, una valentía y unos cojones que a nosotros muchas veces nos faltan”, concluyó. Además, compartió la percepción que tiene de la justicia a raíz de la experiencia de Prandi. “Me di cuenta que la justicia es machista. El sistema está diseñando para que prevalezca la palabra del varón”, sentenció.

Las palabras del cantante reafirman no solo su apoyo incondicional, sino también la profunda admiración que siente por la mujer con la que comparte su vida.