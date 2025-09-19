El 'Team Lali' de La Voz Argentina tuvo su 'Tercer Round': quién fue eliminado

FOTO: El “Team Lali” de La Voz Argentina tuvo su “Tercer Round”

La Voz Argentina, el exitoso reality de canto de Telefe, regresó este jueves en medio de los cambios constantes de programación, y contó con el primer “Tercer Round”, en el que compitió el team Lali Espósito.

Esta fase de La Voz Argentina continúa poniendo a prueba a los participantes de cada equipo con un formato que combina la decisión del coach con una votación entre los demás jurados.

A diferencia del “Primer Round” y el “Segundo Round”, que fue con presentaciones solistas de cada artista, ahora fueron batallas de a pares. Lali tuvo que elegir y salvar a los tres miembros que consideró más sobresalientes: optó por Alen Lez, IGiuliana Piccioni y Valentino Rossi, los mismos seleccionados por ella en el “Primer Round”.

De nuevo, los concursantes que no fueron salvados por su propio coach tuvieron que evaluados por el resto de los jurados, quienes les asignan un puntaje. De esta manera, quien resultó menos votado por Soledad, Luck Ra y Miranda! fue Rafael Morcillo, quien entonces resultó eliminado.

Cómo quedó el Team Lali tras el 3° Round en La Voz Argentina 2025

Alan Lez.

Iara Lombardi.

Valentino Rossi.

Jaime Muñoz.

Giuliana Piccioni.