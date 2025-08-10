El rating de una renovada Mirtha Legrand y un desgastado Iván de Pineda

Mirtha Legrand siempre se renueva y este sábado dio una muestra más: La Noche de Mirtha obtuvo su mejor rating de la temporada y se consagró como lo segundo más visto de la televisión abierta, cada vez más cerca de Pasapalabra.

La diva de los almuerzos alcanzó un promedio de 4.9, sólo superada por uno de los dos envíos del programa de entretenimientos del modelo que marcó 5.9. El podio lo completó la otra emisión de Pasapalabra con 4.8. La exposición permanente está desgastando a Iván de Pineda.

Esos fueron los únicos ciclos de todo este sábado que consiguieron superar los 4 puntos de rating.