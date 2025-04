El rating de El Trece del 23 de abril muestra una baja en su audiencia habitual

El rating del miércoles 23 de abril evidenció una continuidad en la audiencia de Canal El Trece, aunque con cifras por debajo de las jornadas anteriores. El programa "Ahora Caigo", dirigido por el actor y abogado Darío Barassi, se posicionó nuevamente como el más visto del día con un rating de 5.1 puntos, aunque esto representó una significativa baja de 1.4 puntos en comparación con el día anterior.

Por su parte, el clásico noticiero "Telenoche" ocupó el segundo lugar con un promedio de 5.0 puntos, aunque experimentó una caída de 7 décimas respecto al martes. Esto indica una tendencia a la baja en la audiencia que es motivo de análisis por parte de los productores del canal.

Además, el concurso "Los 8 Escalones" se mantuvo en el tercer puesto, al igual que en la jornada anterior, pero su rating descendió a 4.6 puntos, lo que supuso una disminución de 8 décimas. A pesar de la baja, el programa sigue demostrando que no necesita ser reemplazado por otros formatos como "The Floor" o "The Balls".

Este descenso en el rating es un tema relevante, dado que refleja cambios en las preferencias del público y puede impactar en la programación de futuros contenidos. Los productores de El Trece deberán tomar decisiones estratégicas para mejorar la competitividad de sus programas en el mercado televisivo.