El programa de Jimmy Kimmel volverá tras suspensión por comentarios sobre Charlie Kirk
Más de 400 famosos, incluidos Tom Hanks y Jennifer Aniston, firmaron una carta abierta de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) en apoyo a Kimmel.
23/09/2025 | 14:58Redacción Cadena 3
FOTO: Jimmy Kimmel.
El programa nocturno estadounidense “Jimmy Kimmel Live!” se volverá a ver por a la cadena de televisión ABC, casi una semana después de haber sido suspendido por los comentarios de su presentador sobre el asesinato del activista conservador e influencer Charlie Kirk, informó el gigante del entretenimiento The Walt Disney Company.
“El pasado miércoles, tomamos la decisión de suspender la producción del programa para evitar inflamar aún más una situación tensa en un momento de mucha emoción para nuestro país,” señaló Disney en un comunicado.
/Inicio Código Embebido/
Artistas alzan su voz en defensa. Cientos firman carta en defensa de la libertad de expresión tras suspensión de Jimmy Kimmel
Cientos de estrellas de cine y teatro, como Robert De Niro y Meryl Streep, firmaron una carta abierta exigiendo la defensa de los derechos constitucionales después de la suspensión de Jimmy Kimmel.
/Fin Código Embebido/
La casa matriz de la ABC añadió: “Hemos pasado los últimos días manteniendo conversaciones profundas con Jimmy y, tras ellas, llegamos a la decisión de que el programa vuelva el martes.”
En su monólogo del 15 de septiembre, Kimmel sugirió que Tyler Robinson, el sospechoso del asesinato de Kirk, podría haber sido un republicano pro-Trump.
/Inicio Código Embebido/
Nueva controversia. Trump presiona a los medios y suspendieron el programa de Jimmy Kimmel
El presidente estadounidense continúa utilizando amenazas y presiones para moldear los medios en EE.UU. Tras sus críticas, ABC retiró el programa de Kimmel del aire por comentarios sobre el asesinato de un activista conservador.
/Fin Código Embebido/
“La pandilla MAGA (está) tratando desesperadamente de caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de ellos y haciendo todo lo posible para sacar rédito político,” afirmó Kimmel.
La suspensión de ABC, que fue rápidamente elogiada por la Administración Trump, generó, sin embargo, un amplio rechazo entre estrellas y sindicatos de Hollywood.
Más de 400 famosos, incluidos Tom Hanks y Jennifer Aniston, firmaron una carta abierta de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) en apoyo a Kimmel.
Lectura rápida
¿Qué programa volverá al aire? El programa “Jimmy Kimmel Live!”.
¿Por qué fue suspendido? Por comentarios de Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk.
¿Quiénes apoyaron a Kimmel? Más de 400 celebridades, incluidos Tom Hanks y Jennifer Aniston.
¿Qué dijo Disney sobre la suspensión? Mencionó que buscó evitar una situación tensa.
¿Cuándo regresa el programa? Regresará el martes tras la suspensión.
[Fuente: Noticias Argentinas]