En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Mauri Palacios

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

El programa de Jimmy Kimmel volverá tras suspensión por comentarios sobre Charlie Kirk

Más de 400 famosos, incluidos Tom Hanks y Jennifer Aniston, firmaron una carta abierta de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) en apoyo a Kimmel.

23/09/2025 | 14:58Redacción Cadena 3

FOTO: Jimmy Kimmel.

El programa nocturno estadounidense “Jimmy Kimmel Live!” se volverá a ver por a la cadena de televisión ABC, casi una semana después de haber sido suspendido por los comentarios de su presentador sobre el asesinato del activista conservador e influencer Charlie Kirk, informó el gigante del entretenimiento The Walt Disney Company.

“El pasado miércoles, tomamos la decisión de suspender la producción del programa para evitar inflamar aún más una situación tensa en un momento de mucha emoción para nuestro país,” señaló Disney en un comunicado. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La casa matriz de la ABC añadió: “Hemos pasado los últimos días manteniendo conversaciones profundas con Jimmy y, tras ellas, llegamos a la decisión de que el programa vuelva el martes.”

En su monólogo del 15 de septiembre, Kimmel sugirió que Tyler Robinson, el sospechoso del asesinato de Kirk, podría haber sido un republicano pro-Trump.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“La pandilla MAGA (está) tratando desesperadamente de caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de ellos y haciendo todo lo posible para sacar rédito político,” afirmó Kimmel.

La suspensión de ABC, que fue rápidamente elogiada por la Administración Trump, generó, sin embargo, un amplio rechazo entre estrellas y sindicatos de Hollywood.

Más de 400 famosos, incluidos Tom Hanks y Jennifer Aniston, firmaron una carta abierta de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) en apoyo a Kimmel.

Lectura rápida

¿Qué programa volverá al aire? El programa “Jimmy Kimmel Live!”.

¿Por qué fue suspendido? Por comentarios de Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk.

¿Quiénes apoyaron a Kimmel? Más de 400 celebridades, incluidos Tom Hanks y Jennifer Aniston.

¿Qué dijo Disney sobre la suspensión? Mencionó que buscó evitar una situación tensa.

¿Cuándo regresa el programa? Regresará el martes tras la suspensión.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho