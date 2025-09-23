En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

El pedido desesperado de Daniela Celis por la salud de Thiago Medina

“Necesito que sanen esos pulmones”, expresó la ex Gran Hermano.

23/09/2025 | 12:04Redacción Cadena 3

FOTO: Daniela Celis hizo un pedido por la salud de Thiago Medina

Daniela Celis vivió un momento muy angustiante desde que su ex, Thiago Medina, sufrió un accidente con su moto. Este lunes, volvió a subir un video a sus redes sociales para agradecer por el acompañamiento y para pedir más apoyo.

"Pensé mucho en hacer este video o no y la verdad es que yo necesito hacerlo porque quiero agradecerles a todos ustedes que oran, que prenden velitas, que me mandan fuerzas. Que sé que están con nosotros, con la familia de Thiago, con las nenas, orando y rezando por él y por su evolución", expresó la exparticipante de Gran Hermano.

"Quiero hacerles un pedido desde lo más profundo de mi corazón. Thiago tiene los órganos, los más afectos son sus pulmones y no sé específicamente qué está pasando, no puedo trasmitirles con las palabras porque no sé lo que es. Yo necesito que sanen esos pulmones para que él pueda estar lo más pronto posible con nosotras", continuó.

"Creo y sé que los milagros existen y sé que es mucha fe de todos y vamos a lograrlo. Vengo a pedir que recemos y oremos por los pulmones de Thiago", dijo Daniela Celis.

Antes del video, Pestañela puso en sus redes sociales un posteo donde hablaba de las novedades sobre la salud de Thiago, luego de la cirugía a la que fue sometido: "Continúa con respirador, sedado, en terapia intensiva, sigue con antibióticos... El foco está en sus pulmones".

Lectura rápida

¿Quién hizo el pedido?
Daniela Celis hizo un pedido urgente por la salud de Thiago Medina.

¿Qué solicitó?
Solicitó oraciones y apoyo para la salud de los pulmones de Thiago.

¿Cuándo realizó el llamado?
El llamado fue realizado el lunes a través de un video en redes sociales.

¿Cómo se encuentra Thiago?
Thiago está sedado, con respirador y en terapia intensiva, con el foco en sus pulmones.

¿Por qué hizo el pedido?
Esperaba que la fe y el apoyo colectivo ayudaran en la recuperación de Thiago.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho