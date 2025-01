El Oficial Gordillo se bajó de los Premios Carlos 2025: "No me quieren"

El Oficial Gordillo confirmó que renunció a los Premios Carlos, los galardones que entrega la Municipalidad de Villa Carlos Paz todas las temporadas de verano.

Este año, el humorista tucumano presenta su espectáculo “Gordillo 20+1 años” en el Teatro Luxor.

“No voy a ir a los premios Carlos. Estos últimos años he sufrido ir esperando ganar algo, esperando un mimo en un lugar donde no me quieren. No sé por qué”, aseguró Gordillo en diálogo con el programa televisivo "Desayuno Americano".

“Hablábamos con Pedro Alfonso: el año pasado éramos las dos obras más taquilleras y nos fuimos con las manos vacías (de la ceremonia de los Carlos 2024). Entonces, ¿qué? ¿Tengo que hacer Hamlet? ¿Tengo que cantar lírico?”, dijo el tucumano.

Gordillo aseguró que su espectáculo siempre le "gusta a la gente, pero no a los jurados".

"Entonces, me recontra calenté y todavía me dura. Ni pienso ir. Ya les dijimos (al jurado) que ni vengan”, indicó.

Ante esto, Sandra Callejón, una de los 12 integrantes del jurado de los Premios Carlos, le respondió. "Ya se le va a pasar. Yo lo quiero un montón. El tema es el siguiente: yo averigüé también. Gordillo, en otros años, supo llevarse Carlos, pero el año pasado creo que no se lo llevó y él estaba re enojado", dijo a Cadena 3.

"Tenés el teatro lleno, no tenés bailarines, estás vos solito, llenás, ganás un montonazo: tenés que estar contento con eso", afirmó la actriz, quien, además, invitó a los artistas a ver las obras de sus colegas.

Con respecto a la entrega de los premios, informó que la ceremonia se hará en el Hotel Mónaco, el 3 de febrero.

Informe de Agustina Vivanco.