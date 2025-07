El hermano de Mariana Nannis arremetió: "Mi mamá decía que era una hija de p..."

Gonzalo Nannis fue invitado a LAM, donde se refirió a la complicada situación familiar que mantiene al clan Caniggia en conflicto con Mariana Nannis. “Nuestra relación es cero. No hablamos más. La última vez fue en noviembre, no tengo intenciones de volver a hablarle”, compartió al detallar la disputa con su hermana.

“Todo gira en torno a problemas de dinero y la sucesión. Esta pelea inicia hace más de 25 años, pero ya se tornó insostenible. La sucesión tardó ocho años y medio en ser presentada por ella. Perdí dos años adicionales con un abogado que nunca asistió a las reuniones. Todo parece haber sido intencionado para que no obtenga nada de la herencia. Sabe que tengo la firme intención de reclamar lo que es mío. Soy Escorpio. Vendré a exigirle explicaciones sobre sus acciones¿”, confesó Gonzalo, claramente frustrado por este conflicto económico que persiste desde hace mucho tiempo.

“Al separarse, recibió una suma considerable de dinero y, tras la pandemia, optó por vender uno de sus dos departamentos en Miami. Me informaron que, a los diez meses, se había quedado sin fondos, gastándolo todo de manera imprudente. Es una compradora compulsiva. Debió vender uno de los departamentos para saldar deudas del otro. Su capacidad de gestión es limitada, solo le interesa gastarlo. Tiene un departamento vacío por 30 años, pagando impuestos y mantenimiento por 100.000 al año. En total, eso suma más del doble de su valor real. No posee la astucia necesaria para realizar buenos negocios. No se parece en nada a mi papá”, añadió el hermano de Mariana.

Gonzalo subrayó que lo único que motiva a su hermana es el dinero: “Mi madre repetía dos cosas que siempre quedaron grabadas en mi mente. Mirándome, decía: ‘Esta es una hija de p...’. Estoy convencido de que con el tiempo, las cosas se acomodan. Uno sabe que las madres suelen percibir cosas que en ocasiones no se ven. Siempre es así. A veces uno se pregunta si es un personaje o si realmente es así. No tengo respuestas. Parece que ella misma se ha convertido en su propio personaje, y ese es el verdadero problema. Porque todo para ella gira en torno al dinero”.