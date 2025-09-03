En vivo

Espectáculos

El hermano de Ayelén Paleo habló de la detención de su madre: “Se va a solucionar todo”

Federico Paleo dio su opinión sobre la posible liberación de Elizabeth Rodrigo.

03/09/2025 | 13:55Redacción Cadena 3

FOTO: La palabra de Federico Paleo, el hermano de Ayelén/Fotografía: Captura TV

La madre de la actriz Ayelén Paleo, Elizabeth Rodrigo, fue detenida acusada de integrar una presunta red de trata de mujeres que operaba en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa, mientras que se rescataron a 12 víctimas.

Intrusos encontró al hijo de Elizabeth, Federico Paleo, en la final del Mundial de Tango, y se mostró muy tranquilo con respecto a la situación judicial de su madre, a diferencia de Ayelén que lloró durante una charla telefónica con Infama, unos días atrás.

“Siempre para adelante. Con respeto a mi vieja, estamos todos más unidos que nunca. Los abogados están trabajando para que se esclarezca todo esto, que nos tiene muy mal, la verdad”, expresó Federico.

“Yo no soy del palo, no me gusta la tele y realmente quiero dejar a los abogados que hablen y que trabajen. Se va a solucionar todo. Te quiero agradecer el respeto con el que te acercaste (le dijo al cronista) y que entiendas que estamos esperando a los abogados, que son los que saben. Confío en que todo se va a esclarecer rápido. Los hermanos estamos súper unidos, más que nunca”, concluyó el hermano de Ayelén Paleo.

Lectura rápida

¿Quién fue detenida recientemente?

La madre de Ayelén Paleo, Elizabeth Rodrigo.

¿Cuál es la acusación contra ella?

Integrar una presunta red de trata de mujeres.

¿Qué dice Federico sobre la situación?

Federico Paleo se mostró optimista y dijo: “Se va a solucionar todo.”

¿Dónde se encontró a Federico?

En la final del Mundial de Tango.

¿Cuántas víctimas se rescataron?

Se rescataron 12 víctimas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

