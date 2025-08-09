FOTO: El gesto de Benjamín Vicuña con Rufina Cabré al recibir a sus hijos en el aeropuerto

Los tres hijos de Eugenia “La China” Suárez regresaron a Argentina luego de haber compartido las vacaciones con su madre en Estambul, Turquía, y fueron recibidos por Benjamín Vicuña en el aeropuerto Ministro Pistarini de Ezeiza, donde el actor tuvo un tierno gesto con Rufina Cabré.

Magnolia y Amancio Vicuña viajaron junto a Rufina, quien, según se supo, se mostró como una hermana mayor muy presente y, a pesar de que los pequeños se encontraban con la niñera y su abuela, Marcela Rivero, la hija de Nicolás Cabré no les perdía pisada a sus hermanos menores.

Así que entre las imágenes de bienvenida en el aeropuerto, se lo puede ver al intérprete chileno con Magnolia en brazos. En la fotografía, sostiene a la pequeña para que Rufina pueda darle un beso y despedirse de ella. Detrás, la madre de “La China” aguarda por su nieta en ausencia de Cabré.

La mayor de los hermanos se quedará en el país durante una corta estadía para pasar tiempo con su papá y amigas. Ya hizo la adaptación en una escuela de Turquía, donde regresará en septiembre y pasará un largo tiempo junto a su mamá y Mauro Icardi.