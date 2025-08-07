Nueva provocación de Wanda Nara: publicidad de maní tras el video de Mauro Icardi

Hace unos días, una vedette uruguaya llamada Natasha Rey filtró un video íntimo de Mauro Icardi que rápidamente se viralizó en redes sociales, donde comenzaron a calificar al jugador de "maní".

Al regresar de su viaje a Europa, Wanda Nara fue convocada para hacer una publicidad de maní, la cual compartió con alegría en sus redes sociales, a pesar de que recibió muchas críticas por burlarse públicamente del padre de sus hijas.

"No sé ustedes, pero yo cuando algo me gusta, me la juego", dice la mediática en la publicidad.

"Cuando me dijeron de sumarme a esta campaña no tuve que ni pensarlo. Fanática desde siempre, y ahora oficialmente", explicó en la campaña, en la cual se define como "orgullosamente manicera".

??? Wanda Nara es la nueva cara de Mani King ???

¡Orgullosamente manicera!



La empresaria y conductora fue elegida como imagen oficial de la marca Mani King, y lo celebró con su inconfundible estilo:

?? “Orgullosamente manicera”, escribió en redes.



?? Fiel a su estilo, Wanda… pic.twitter.com/NoUO4p3voR — El Nacional de Matanza (@NacionalMatanza) August 6, 2025

Mientras tanto, Mauro Icardi mostraba en sus redes sociales las llaves de su nuevo hogar con Eugenia "La China" Suárez en Turquía.