En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Nueva provocación de Wanda Nara: publicidad de maní tras el video de Mauro Icardi

La mediática realizó una producción con una reconocida marca luego de que se filtraran las imágenes íntimas de su ex.

07/08/2025 | 09:45Redacción Cadena 3

FOTO: Wanda Nara protagonizó una publicidad de maní

Hace unos días, una vedette uruguaya llamada Natasha Rey filtró un video íntimo de Mauro Icardi que rápidamente se viralizó en redes sociales, donde comenzaron a calificar al jugador de "maní".

Al regresar de su viaje a Europa, Wanda Nara fue convocada para hacer una publicidad de maní, la cual compartió con alegría en sus redes sociales, a pesar de que recibió muchas críticas por burlarse públicamente del padre de sus hijas.

"No sé ustedes, pero yo cuando algo me gusta, me la juego", dice la mediática en la publicidad.

"Cuando me dijeron de sumarme a esta campaña no tuve que ni pensarlo. Fanática desde siempre, y ahora oficialmente", explicó en la campaña, en la cual se define como "orgullosamente manicera".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Mientras tanto, Mauro Icardi mostraba en sus redes sociales las llaves de su nuevo hogar con Eugenia "La China" Suárez en Turquía.

Lectura rápida

¿Qué produjo Wanda Nara?
Wanda Nara protagonizó una publicidad de maní.

¿Quién filtró el video de Mauro Icardi?
El video fue filtrado por la vedette uruguaya Natasha Rey.

¿Cuándo se produjo la filtración del video?
La filtración ocurrió hace unos días antes de la publicidad de Wanda Nara.

¿Dónde se mudó Mauro Icardi?
Mauro Icardi se mudó a Turquía junto a Eugenia "La China" Suárez.

¿Por qué Wanda recibió críticas?
Wanda Nara recibió críticas por burlarse públicamente del padre de sus hijas tras la filtración.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho