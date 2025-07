El fuerte exabrupto de Nancy Pazos con un notero que sorprendió a todos

La periodista Nancy Pazos tuvo un exabrupto con su par Santiago Riva Roy, cuando el notero de LAM y actor buscaba consultarle por otra discusión y la panelista de C5N le indicó que la "cámara abierta es para corruptos".

Con mala cara y a las apuradas, la comunicadora se mostró a su colega, mientras guardaba sus objetos en el auto, antes de entrar al canal televisivo en donde desarrolla su profesión. Previo, en LAM se mostró un compilado de Pazos descalza mientras dormía en el avión para luego discutir con otro pasajero.

El intérprete, que buscaba una respuesta sobre ese viaje desde Miami con escala en Bogotá, saludó: "Hola Nan, ¿Todo bien?" a lo que la periodista respondió "Como el orto". Ante esto, Riva Roy se sorprendió y repreguntó "¿Por qué?"

"Porque yo soy una colega tuya ¿Está claro? Si querés una nota conmigo, tengo el teléfono que todo el mundo tiene mi número. Me llamás, me decís, no me esperás en la puerta con la cámara abierta", continuó Nancy molesta.

"La cámara abierta es para corruptos y yo, corrupta no soy. Aprendé. No se labura con cámara abierta, es para corruptos. A mí no me paga el sueldo el Estado, entonces aprendé de hacer periodismo", cerró la periodista.