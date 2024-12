El fuerte cruce entre Mirtha Legrand y García Moritán: "Me estás tratando mal"

El ex funcionario porteño y pareja de Carolina “Pampita” Ardohain fue invitado al programa de la diva de la televisión argentina Mirtha Legrand, “La Noche de Mirtha”.

“A nadie le importaba que fueras funcionario público, le importabas más como marido de Pampita”, le dijo Mirtha Legrand a Roberto García Moritán en su visita a La Noche de Mirtha de este sábado.

"Pampita":

Por el cruce de Mirtha Legrand con Roberto García Moritán pic.twitter.com/KVhlH3hljx — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 22, 2024

El empresario gastronómico se refirió al impacto de su relación con Pampita en su carrera política y aseguró que “hubo muchísima maldad” sobre como se contó su separación de Carolina Pampita Ardohaín.

Además, Moritán le dijo a Mirtha que lo estaba tratando mal y le pidió que baje un poco el tono porque estaba siendo “hostil”.

“Te haces demasiado el buenito, no hiciste nada, no provocaste un escándalo”, le dijo la “Chiqui” a Moritán.

El ex funcionario indicó que Mirtha estaba siendo “muy injusta” con él y haciendo una búsqueda que no le parecía bien. Mirtha justificó que todos quieren entrevistar al ex de Pampita y que ella lo tenía en su mesa y debía aprovecharlo.