La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Espectáculos

El filoso comentario de Lali Espósito en La Voz: "Voten bien"

La cantante protagonizó un irónico momento que no tardó en viralizarse.

02/09/2025 | 07:48Redacción Cadena 3

FOTO: El filoso comentario de Lali Espósito en La Voz: "Voten bien"

Lali Espósito protagonizó un irónico momento en La Voz (Telefe) que no tardó en viralizarse en redes sociales. Su filoso comentario fue interpretado como una osada crítica a la sociedad argentina en plena etapa electoral.

En medio de las votaciones para decidir qué participantes continúan peleando por el premio mayor, la cantante pop le pidió a los otros jurados que “Voten bien”, una popular frase que resuena en distintos partidos políticos para evitar que voten a la derecha.

“Voten bien, voten bien, no quiero disgustos después”, expresó la artista.

Rápidamente, sus compañeros se rieron cómplices, entendiendo la ironía de la situación.

Este es uno más de los “cruces” que Lali mantiene con el Gobierno de Javier Milei, desde aquel tuit suyo “Qué peligroso”, que la dejó en medio de la polémica y generó que los seguidores del presidente le envíen mensajes de odio.

Lectura rápida

¿Qué dijo Lali Espósito? La cantante pidió a los jurados de La Voz que "voten bien".

¿Dónde ocurrió el comentario? En el programa La Voz de Telefe.

¿Cuándo sucedió? Durante las votaciones para decidir los participantes que continúan en la competencia.

¿Qué significado tuvo su frase? Fue interpretada como una crítica a la política actual y la elección en la sociedad argentina.

¿Quién es el gobierno mencionado? Se refiere al gobierno de Javier Milei.

[Fuente: Noticias Argentinas]

