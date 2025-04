El escándalo en 'Mujeres Argentinas': tensión entre María Belén Ludueña y Roberto García Moritán

En un episodio reciente del programa 'Mujeres Argentinas', la presentadora María Belén Ludueña se mostró muy mal tras un intercambio tenso con la panelista Evelyn Von Brocke, quien incomodó a Roberto García Moritán al aire.

Durante una entrevista en 'Intrusos', Ludueña comentó: "No es la primera vez que ocurre algo así. Hemos tenido varias reuniones de producción en las que se establecieron pautas claras para el programa. Lo que sucedió va más allá de Moritán y refleja una serie de situaciones que hemos vivido anteriormente".

La conductora enfatizó que su objetivo es que el invitado se sienta cómodo: "Nunca me van a escuchar haciendo bajadas. No quiero que mi programa sea un espacio para hacer política. En otra ocasión, con Sergio Berni, sucedió algo similar, y a mí no me gusta incomodar".

Ludueña se lamentó por la falta de cuidado en las preguntas, declarando: "Lo que se discutió debería permanecer en casa. Los trapitos sucios se lavan en casa, así que me pareció muy fuera de lugar".

A pesar de lo sucedido, Von Brocke minimizó la situación y expresó que el momento fue parte del espectáculo. Indicó: "Lo que se vio es parte del show y puede ocurrir en directo. Somos un gran equipo y nos llevamos muy bien". Aún así, añadió que la tensión generó el mejor rating del programa.