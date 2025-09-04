FOTO: El encuentro de Pampita y Robert de Niro que no terminó en fotografía

Carolina "Pampita" Ardohaín contó en "Los 8 Escalones" cómo fue su encuentro con Robert de Niro, el famoso actor de Hollywood, amigo de Luis Brandoni y figura de la serie argentina "Nada", que se grabó en el país.

La modelo lo encontró en un restaurante y soñaba con poder tener una foto con él. Sin embargo, Robert de Niro no quiso fotografiarse con Pampita.

“Yo le pedí una foto una vez a De Niro y me dijo que no. Lo esperé un montón de tiempo”, contó la conductora en su programa y agregó: “Me dijeron ‘no lo molestes porque está comiendo’. Obviamente, lo entendí porque a mí me pasa”.

Entonces lo esperó en la calle: “¡Tardó un montón en comer! Me quedé sentada en la vereda y cuando lo veo salir le pregunto si me puedo sacar una foto y me dice ‘no, no, hoy no estoy bien’. Era porque no quería salir en mal estado, estaba con barba. Y se fue y lo vi irse”.

“Eso se llama mala onda”, le dijo Chiche Gelblung, pero la modelo lo justificó: “Yo lo entendí porque a mí a veces me pasa que me sacan una foto espantosa. Tengo una muy mala que me sacaron en el gimnasio y hasta el día de hoy dicen ‘Pampita con maquillaje / Pampita sin maquillaje’. Entonces lo entendí, él no quería salir así en la foto”.

“Yo lo sigo admirando igual, me encanta. Es uno de los actores favoritos de mi familia. Lo vi irse y dije ‘yo te entiendo Robert, tenés razón’”, opinó la modelo. Por su parte, su amiga Barbie Simons agregó: “¡Qué cosa, no puedo creer! Robert De Niro le rechazó la foto a Pampita”.