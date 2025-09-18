El dolor de Nancy Pazos por la pérdida de su tío Carlos Alves en Soldati
Nancy Pazos compartió en redes sociales su profunda tristeza por el fallecimiento de una “institución en Soldati”, con quien tenía una relación muy cercana.
18/09/2025 | 00:32Redacción Cadena 3
FOTO: Nancy Pazos. (Foto: NA - redes sociales)
La periodista Nancy Pazos compartió este miércoles un emotivo mensaje en sus redes sociales para comunicar el fallecimiento de su "tío favorito", Carlos Alves. Con un profundo dolor, Pazos expresó su tristeza por la pérdida de quien consideraba una institución en el barrio de Soldati y con quien compartía un vínculo muy cercano.
"Murió mi tío favorito. Carlos Alves. Una institución en Soldati", escribió Pazos en su cuenta oficial, revelando la profunda huella que dejó su familiar. Según supo Noticias Argentinas, la periodista recordó con cariño un reciente episodio: "Bailó a full en mi último cumpleaños con @geobarbarossa", demostrando la vitalidad y alegría que caracterizaban a su tío.
Un vínculo especial y una despedida sentida
Nancy Pazos manifestó que el dolor por esta pérdida fue comparable a uno de los momentos más importantes de su vida, ocurrido cuando era adolescente: "Y yo lloré hoy tanto como el día que se casó. Tenía solo 15 años más que yo". Esta frase evidencia la cercanía etaria y afectiva que compartía con su tío, quien la acompañó en distintas etapas de su vida.
"Murió en su ley. En la casa de sus padres frente a la estación", finalizó la periodista en su mensaje, haciendo referencia al lugar donde Alves pasó sus últimos momentos. Las palabras de Nancy Pazos reflejan no solo el luto por un familiar querido, sino también el reconocimiento a una vida vivida con autenticidad y arraigo en su comunidad.
Lectura rápida
¿Qué anunció Nancy Pazos? La periodista anunció el fallecimiento de su tío favorito, Carlos Alves.
¿Quién era Carlos Alves? Era considerado una institución en el barrio de Soldati.
¿Cuál fue el mensaje de Pazos? Expresó su dolor y recordó momentos especiales compartidos con Alves.
¿Qué comparó su dolor? Comparó su dolor con el día de la boda de su tío cuando tenía 15 años.
¿Dónde murió Carlos Alves? Falleció en la casa de sus padres, frente a la estación.
[Fuente: Noticias Argentinas]
