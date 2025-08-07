El dolor de María Rosa Fugazot al enterarse de la muerte de su hijo René Bertrand
María Rosa Fugazot contó cómo se enteró de la muerte de René Bertrand, su hijo, quien falleció a causa de cáncer. La actriz expresó su dolor y las dificultades para sobrellevar la pérdida.
07/08/2025 | 18:08Redacción Cadena 3
FOTO: El dolor de María Rosa Fugazot al enterarse de la muerte de su hijo René Bertrand
María Rosa Fugazot reveló que se enteró del fallecimiento de su hijo, René Bertrand, “por teléfono”, explicó que aún no pudo llorar por la muerte del también actor de 53 años, que hace dos meses perdió su vida por cáncer.
En principio, la artista ansió poder llorar por la pérdida: “Ojalá pudiera explotar de una vez y largar, pero no puedo, es como que me sequé, salvo con el trabajo en donde actúo, llego a un punto y se me corta, no puedo seguir”.
En cuanto a la trágica noticia, sostuvo: “Me lo dijeron por teléfono. Me llamaron y me dijeron ‘Ya está, se fue’”. Al tiempo, explicó que su hijo transitó la enfermedad con calma: “Salvo los últimos cuatro o cinco días en que realmente estaba muy mal, nunca se quejaba. En esos momentos estaba tan mal que ni hablaba del asunto. Nunca había tenido nada raro a partir de ésto”.
“Fue todo un proceso en que no sabían qué era, después hizo metástasis y no sabía a dónde estaba el primero -refiere al tumor-. Una no puede decir nada porque no soy médico y van a decir que soy una loca”, continuó con un claro deje de molestia y resignación.
“No puedo creer que con esta tecnología, no se encuentre. Él empezó con un dolor en el omoplato y pensó que era un desgarro, después se le pasó a la cadera. No sé puede estar seis meses para diagnosticar una cosa, entre estudios que algunos eran pagos porque sino se distanciaban los turnos”, insistió.
“Yo sentía rabia, pero él me decía que me quede tranquila porque me hacía mal, que baje un poco los sumos”, rememoró sobre Bertrand que, tras su partida dejó a dos hijos y su esposa atrás.
“Dos días antes ya me habían dicho que el 90% de los pacientes, no salían de ahí. Yo le agradezco infinitamente, hubo uno de los médicos en la clínica, que era muy calladito, cuando empezaron con que no había cama y que lo tenían que trasladar, apareció él y dijo que no salía de ahí. Se lo quiero agradecer”, concluyó Fugazot.
Lectura rápida
¿Quién es la protagonista del relato?
La protagonista es María Rosa Fugazot, quien relata la experiencia de la muerte de su hijo.
¿Cómo se enteró de la muerte de su hijo?
Se enteró por teléfono cuando la llamaron y le dijeron: “Ya está, se fue”.
¿Qué enfermedad padeció su hijo?
Su hijo, René Bertrand, padeció cáncer.
¿Cuánto tiempo pasó desde su muerte?
Su hijo falleció hace dos meses.
¿Cuál fue su mayor frustración con el tratamiento?
Expresó su frustración por el tiempo que tardaron en diagnosticar la enfermedad, mencionando que pasaron seis meses.
[Fuente: Noticias Argentinas]